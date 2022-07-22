Владельцы российских ТЦ пригрозили бойкотировать магазины H&M

Из-за ухода иностранных брендов может произойти первый громкий конфликт. Владельцы российских торговых центров пригрозили бойкотировать магазины H&M, если компания не компенсирует убытки, вызванные закрытием бизнеса. Они готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и вообще препятствовать открытию торговых точек.

Готовы ли сотрудники столичных ТЦ к блокаде? И как другие компании будут распродавать остатки, чтобы минимизировать собственные убытки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.