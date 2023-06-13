Эксперт рассказал, что будет с деньгами вкладчиков, если закроют 50 банков в РФ

В следующие три года около 50 банков могут перестать работать в России. Таким прогнозом поделился глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов. Речь, в частности, идет об иностранных кредитных организациях, капитал которых контролируется недружественными странами. Рассказываем подробности, а также разбираемся, к чему готовиться вкладчикам.



У всех свои причины

Вероятность ухода около 50 банков с российского рынка во многом связана с типом их работы, заявил глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов. Эксперт разбил их на три группы, первая из которых – иностранные финансовые организации.





Михаил Сухов глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить. У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период.

По словам Сухова, в настоящее время в РФ продолжают работу более 50 иностранных банков. При этом некоторые из них контролируются дружественными странами вроде КНР. Такие организации не станут сворачивать бизнес в России, полагает специалист.

Во вторую группу он отнес маленькие банки, принадлежащие крупным предприятиям или компаниям. В третью – кредитные организации внутри более крупных групп, владельцы которых начнут сокращать свои расходы.





Некоторые иностранные банки ранее объявили об уходе из РФ. В частности, группа Home Credit продала российские активы отечественным инвесторам. Также о возможности передачи своего дочернего подразделения другим владельцам "по приемлемой цене" заявлял венгерский OTP Bank. Кроме того, австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) может вывести российскую "дочку" из своего состава. Это связано с тем, что на владельцев кредитной организации оказывают сильное внешнее давление, пишут СМИ.

Уйдут банки – пропадут деньги?

Возможный уход около 50 банков с российского рынка является экспертным прогнозом, но даже если он сбудется, вкладчикам не стоит переживать за свои средства. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

"К прогнозу нужно относиться не так, что он оптимистичный, пессимистичный или реалистичный. А так, что он может сбыться, не сбыться или сбыться частично. В любом прогнозе есть вероятность, что он подтвердится отчасти", – объясняет специалист.

В связи с этим он призвал вкладчиков не паниковать и не бежать забирать свои деньги.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Российские власти ввели много ограничений, которые полностью защищают потребителя от того, что банк может резко прекратить свою деятельность. Например, некоторые иностранные организации уже давно хотели бы уйти, но им не позволяет законодательство. Поэтому в ближайшей перспективе у этих банков не так много возможностей для сворачивания работы в России.

В целом процедура добровольной ликвидации кредитной организации занимает минимум до полугода, обратил внимание Бадалов. Банк объявляет клиентам о своем решении заблаговременно через рассылку или заявления в СМИ.



"Вкладчикам не нужно беспокоиться, что организация резко свернет свою деятельность или поставит перед фактом о прекращении обслуживания. Кроме того, заемщикам не стоит переживать, что от них потребуют досрочно погасить кредит. Наиболее вероятный сценарий в таких ситуациях – продажа займа другой организации. При этом для клиента сохранятся все условия, прописанные в договоре", – отметил экономист.

Вкладчикам и заемщикам не придется самим искать, в какой банк перевели их деньги и кредиты. Организация, которая сворачивает свою деятельность, проинформирует клиентов об этом сама.

До ликвидации банка как юридического лица ему еще предстоит пройти процедуру сдачи специальной лицензии. Она не завершится, пока ЦБ не удостоверится, что все обязательства перед клиентами выполнены, либо если нет понимания, кому перейдут все вклады и кредиты.

При этом иногда возникают ситуации, когда Центробанк сам принимает решение отозвать лицензию. В таком случае клиенту могут возместить все деньги через Агентство по страхованию вкладов, резюмировал Бадалов.

