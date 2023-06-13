Около 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

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Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу рейтингового агентства АКРА Михаила Сухова.

По его словам, причины и вероятность ухода во многом определяются типами банков. Он условно их разделил на три группы. Первая – это иностранные.

"Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить", – поделился Сухов.

Эксперт уточнил, что в общей сложности в России осуществляют деятельность свыше 50 иностранных кредитных организаций, однако капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, они не планируют закрываться.

Вторая группа – небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям, отметил Сухов.

Третья группа – кредитные организации, находящиеся внутри более крупных групп, владельцы которых будут сокращать расходы.

Ранее стало известно, что треть банков в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка в том числе из-за ошибок в написании фамилий. По данным расследования Центрального банка страны, фамилия президента РФ Владимира Путина на английском языке пишется как Putin, а на голландском – Poetin.

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