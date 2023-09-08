HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии с 27 октября

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Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Ограничение заработает с 27 октября 2023 года. Как подчеркнули в кредитной организации, этот шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере.

Целью подобного решения стала минимизация операционной подверженности рискам в России и Белоруссии даже в тех областях, где денежные переводы разрешены в соответствии с применяемым законодательством.

Ранее сообщалось, что узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили денежные переводы за границу с 5 сентября. В пресс-службе сервисов добавили, что Центробанк Узбекистана поручил временно отключить эти функции.

ЦБ страны заявил, что приостановка осуществления денежных переводов за границу через платежные сервисы Oson и Pay Way связана с защитой финансовой системы страны.



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