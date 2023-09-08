08 сентября, 10:20Экономика
HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии с 27 октября
Фото: depositphotos/Mukhina1
Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.
Ограничение заработает с 27 октября 2023 года. Как подчеркнули в кредитной организации, этот шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере.
Целью подобного решения стала минимизация операционной подверженности рискам в России и Белоруссии даже в тех областях, где денежные переводы разрешены в соответствии с применяемым законодательством.
Ранее сообщалось, что узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили денежные переводы за границу с 5 сентября. В пресс-службе сервисов добавили, что Центробанк Узбекистана поручил временно отключить эти функции.
ЦБ страны заявил, что приостановка осуществления денежных переводов за границу через платежные сервисы Oson и Pay Way связана с защитой финансовой системы страны.
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