ЦБ Узбекистана объяснил приостановку международных переводов защитой финсистемы страны

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Центробанк Узбекистана заявил, что приостановка осуществления денежных переводов за границу через платежные сервисы Oson и Pay Way связана с защитой финансовой системы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"С 5 сентября 2023 года Центральный банк Республики Узбекистан принимает меры по запрету платежным организациям осуществлять трансграничные международные транзитные операции. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и, в частности, рынка финтех от рисков в международной торгово-финансовой системе", – отметили в ЦБ республики.

В пресс-службе подчеркнули, что платежные организации, действующие на территории Узбекистана и занимающиеся трансграничными денежными переводами, должны иметь необходимую документацию и лицензии тех стран или регионов, которым они предоставляют финансовые услуги.

Коммерческие кредитные организации обязаны строго соблюдать законодательство республики и нормативные требования ЦБ Узбекистана, добавили в регуляторе.

"Совместно с иностранными банками-партнерами при проведении трансграничных операций они обязаны регулярно осуществлять меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения", – объяснили в пресс-службе.

Также ЦБ Узбекистана ведет постоянный мониторинг санкционных списков от крупных международных финорганизаций и следит за выполнением требований, связанных с ограничением финансовых операций подпавших под санкции юридических и физических лиц, резюмировали представители регулятора.

Ранее сообщалось, что платежные системы Oson и Pay Way приостановили денежные переводы за границу с 5 сентября. В пресс-службе сервисов добавили, что Центробанк Узбекистана поручил временно отключить эти функции.

Однако в приложении Pay Way продолжают работать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo, также доступна оплата коммунальных, госуслуг, услуг связи и интернета.



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