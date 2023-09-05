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Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили денежные переводы за границу со вторника, 5 сентября. Об этом сообщили пресс-службы сервисов.

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время", – отмечается в телеграм-канале Oson.

В телеграм-канале платежной системы Pay Way сообщили, что переводы по всем международным направлениям будут временно отключены, включая из России и в Россию.

Там же добавили, что Центробанк Узбекистана поручил временно отключить эти направления. Однако в приложении Pay Way продолжают работать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo. Кроме того, доступна оплата коммунальных, госуслуг и услуг связи и интернета.

В конце августа сообщалось, что Центральный банк России принял решение о внесении новой международной системы Kwikpay в реестр операторов платежных систем. Деньги можно направлять в 37 государств. Речь идет о членах СНГ и некоторых азиатских и европейских странах, например Филиппины и Вьетнам. Комиссия будет от 0 до 5%. Система Kwikpay позволяет пользоваться картами "Мир", Visa и Mastercard.

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