ЦБ РФ внес в реестр новую международную платежную систему

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России принял решение о внесении новой международной системы Kwikpay в реестр операторов платежных систем. Соответствующая информация появилась на официальном портале ЦБ РФ.

Уточняется, что денежные средства можно направлять еще в 37 государств. Речь идет о членах СНГ и некоторых азиатских и европейских странах, например Филиппины и Вьетнам. Комиссия будет от 0 до 5%.

Kwikpay позволяет использовать карты "Мир", а также Visa и Mastercard.

Ранее в Центробанке поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России. Подобные структуры будут сосредоточены на функции расчетов. Для этого им необходимо получить соответствующую аккредитацию.

После этого они смогут осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, вести счета юридических лиц, а также покупать и продавать иностранную валюту как в наличном, так и в безналичном виде.



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