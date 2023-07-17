Центробанк поддержал открытие в России филиалов иностранных банков

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В Центробанке поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

По его словам, подобные структуры будут сосредоточены на функции расчетов. Это станет удобной формой для зарубежных партнеров проводить банковские операции.

Согласно законопроекту, иностранным дружественным финорганизациям разрешат открывать свои филиалы на территории РФ. Для этого им необходимо получить соответствующую аккредитацию.

После этого они смогут осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, вести счета юридических лиц, а также покупать и продавать иностранную валюту как в наличном, так и в безналичном виде.

Тем не менее им будет запрещено оказывать сделки с физлицами, открывать вклады и привлекать средства на счета в драгоценных металлах.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, открытие филиалов позволит помочь проведению расчетов через материнские структуры зарубежных кредитных организаций, а также упростит открытие корсчетов.

Он отметил, что российские игроки довольно успешно составляли конкуренцию "дочкам" иностранных банков, в связи с чем появление новых структур не создаст значительные риски для отечественных финорганизаций.

Ранее сообщалось, что "Тинькофф" повысил с 1 до 4% комиссию за внесение в банкоматах на валютные счета наличных долларов и евро. В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.

До этого стало известно, что Банк России планирует вывести карты отечественной платежной системы "Мир" в пять или шесть новых стран уже в 2023 году.