Российские банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих

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Банки попросили предоставить им доступ к данным о малоимущих. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) в Госдуму.

В обращении указывается, что российские банки без оперативных сведений о получателях социальной поддержки не смогут отслеживать, кто сохраняет право на льготные социальные вклады, которые предполагается запустить с середины следующего года.

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, банки смогут подтвердить статус финансового положения малоимущих клиентов, пожелавших воспользоваться льготой, при помощи портала госуслуг. Однако в следующий раз уточнить этот статус можно будет только через год, когда срок действия соцвклада уже подойдет к концу.

Это может привести к злоупотреблению правом на соцподдержку со стороны некоторых клиентов. То есть человек может в течение года лишиться статуса малоимущего, но сохранить соответствующую льготу.

Как сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о социальных вкладах в данный момент находится в Госдуме в центре внимания. Уже в осеннюю сессию его планируется принять в первом чтении, добавил парламентарий.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки в течение 30 дней должны возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

До этого депутаты ГД приняли закон, который запрещает взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях, до 1 января 2026 года.

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