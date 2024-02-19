Путин передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу

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Владимир Путин принял решение о переходе Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Таким образом, согласно указу главы государства, все акции предприятия находятся в распоряжении Росимущества, что говорит о расширении списка активов, подпадающих под временное управление на фоне санкционных мер.

В перечень включен следующий пункт: "100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих "Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх".

Ранее Путин разрешил Экспобанку выкупить 100% акций российского подразделения банковской группы HSBC. Соответствующее распоряжение главы государства было официально опубликовано.

До этого президент подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества.