Москва получила в управление пять типографий норвежского холдинга Amedia

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Пять типографий норвежской компании Amedia были переданы из управления Росимущества в управление столичного правительства. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, следует из документов на официальном портале правовой информации.

Под временное управление правительства Москвы вошло движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав.

Столичным властям также передали 140 тысяч обыкновенных акций "Прайм принт Екатеринбург", 700 акций "Прайм принт Новосибирск", 6 790 тысяч акций "Прайм принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитале "Прайм принт Воронеж".

Ранее Путин наделил правительство Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Теперь власти столицы смогут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за это.

