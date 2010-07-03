Найденные на территории Бадаевского завода артефакты могут собрать в экспозицию

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Артефакты, найденные при реорганизации территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода, могут собрать в отдельную экспозицию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора компании Capital Group Михаила Хвесько.

Он рассказал, что в процессе строительства специалисты будут уделять огромное внимание находкам, чтобы в дальнейшем можно быть создать собственную экспозицию с артефактами, отметив, что если это будут крупногабаритные находки, то их разместят снаружи.

Ранее в одном из зданий бывшего Бадаевского завода обнаружили восемь барабанов начала XX века. Барабаны использовались раньше для проращивания солода. Они сводили к минимуму ручной труд при подготовка солода при варке пива. Такие барабаны в диаметре были около пяти метров.

На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода расположится многофункциональный жилой комплекс. Его площадь будет около 100 тысяч квадратных метров. В рамках работ проведут реставрацию первого и третьего корпусов здания, восстановят второй корпус по историческим чертежам.

Также на его территории появится огромный парк площадью четыре гектара.

