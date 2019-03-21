Что будет на территории Бадаевского завода

В этом году на территории Бадаевского пивоваренного завода начнется строительство. На землях, где когда-то варили пиво, построят дома на сваях, восстановят исторический корпус с пивоварней для гостей, разобьют парк и обустроят набережную. Подробнее о том, что еще возведут на территории исторического предприятия и как будут выглядеть новостройки, – в материале Москвы 24.

Фото: пресс-служба компании Capital Group

"Парящие" дома и сады

Между набережной Тараса Шевченко и историческими заводскими корпусами построят дома на колоннах высотой 35 метров. Они откроют архитектуру зданий, основанных 144 года назад. В "парящих" домах разместятся квартиры, офисы и рестораны. Как рассказали в пресс-службе застройщика, у обладателей недвижимости в этих нестандартных строениях появятся виллы с собственными садами.

Фото: пресс-служба компании Capital Group

Ресторан с крафтовым пивом

За "воздушными" домами с набережной откроется вид на красно-белые корпуса, построенные в конце XIX века. В планах редевелопера – восстановить первый и третий корпуса, имеющие статус культурного наследия. Кроме того, будет воссоздан второй корпус. "Сейчас он частично разрушен, в советские годы к нему сделали пристройку, которая не имеет статуса памятника архитектуры, – ее снесут, и по историческим чертежам восстановят сам корпус", – рассказали Москве 24 в пресс-службе компании Capital Group, отметив, что на реставрацию компания потратит 4,7 миллиарда рублей. По ее словам, в новом корпусе откроют пивной ресторан, а также будут готовить пиво для гостей на пивоварне, расположенной в этом же здании.

Фото: пресс-служба компании Capital Group

Парк под колоннами

Под "парящими" домами создадут парк площадью четыре гектара. Для прогулок проложат пешеходные дорожки, для детского отдыха создадут площадки, а те, кто ведут здоровый образ жизни, смогут заниматься на спортивных площадках и беговых дорожках. Из нового парка дорога приведет на набережную Тараса Шевченко, которая также преобразится: полкилометра благоустроят, а затем разместят на ней кафе и рестораны. "В парке и по набережной смогут гулять все желающие", – подчеркнули в компании.

Фото: пресс-служба компании Capital Group

Детский центр и фуд-маркет

На территории, которую раньше занимало старейшее пивоваренное предприятие, в одном из корпусов разместят детский центр. Как пояснили в пресс-службе, здесь создадут детские развивающие группы, а также детский сад с группами длительного пребывания. Кроме того, построят бассейн, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA и фуд-маркет.

Фото: пресс-служба компании Capital Group

А перед историческими корпусами Бадаевского завода проложат пешеходный бульвар, под которым организуют подземный паркинг на 1380 машино-мест. "Общая территория завода – 14 гектаров, реорганизация будет проводиться на площади шесть гектаров", – подчеркнули в Capital Group.