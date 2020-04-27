Взрывное устройство сработало в машине в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В Волгограде в одном из автомобилей сработало взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Самаре. По предварительной информации, в двухэтажном здании взорвался газовый котел, что привело к обрушению конструкций. Отмечалось, что из-под завалов здания были извлечены живыми два человека.