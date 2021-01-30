Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

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В результате пожара, который произошел на территории промышленной зоны на северо-западе Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 14:00 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек", – отметили в ведомстве.

Пожар возник из-за взрывов на территории промзоны в Походном проезде. Горел топливозаправщик. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.

Работу пожарных усложняла высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалистам было трудно к нему подобраться.

В МЧС сообщали, что в ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники. Также были привлечены вертолеты. В ходе операции было совершено три сброса воды.

По словам очевидцев, серия взрывов продолжалось в течение 20–30 минут. При этом на месте наблюдается густой черный дым, также в воздухе чувствуется запах гари. Движение по Походному проезду перекрыто.

