Площадь пожара на северо-западе Москвы составляет 100 кв метров

Фото: Москва 24

Площадь возгорания на территории промышленной зоны, которая располагается на северо-западе Москвы, по предварительным данным, составляет 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку, по предварительным данным, на площади 100 квадратных метров. Вблизи находятся до 40 газовых баллонов с пропаном", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники.

"Проводится тушение, осуществляется мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе. Вылетел вертолет Ка-32 МАЦ, еще три вертолета в готовности", – сообщили в МЧС, подчеркнув, что пострадавших в результате ЧП нет.

Видео: Москва 24

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. При этом угроза взрывов сохраняется.

Работу пожарных усложняет высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалистам трудно к нему подобраться.

По словам очевидцев, серия взрывов продолжалась в течение 20–30 минут. При этом на месте наблюдается густой черный дым, также в воздухе чувствуется запах гари. Движение по Походному проезду перекрыто.

