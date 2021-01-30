Крупный пожар возник на северо-западе Москвы

Видео: Москва 24

Из-за взрывов газовых баллонов на промышленном объекте на северо-западе Москвы произошел крупный пожар. Специалисты присвоили ему третий ранг сложности из пяти.

По предварительным данным, горит топливозаправщик. Факельное горение происходит в Походном проезде. Движение по нему перекрыто.

В ГУ МЧС России по столице отметили, что на место тушения вылетели три пожарных вертолета. При этом угроза взрывов сохраняется.

Видео: Москва 24

Работу пожарных усложняет высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалисты не могут к нему подобраться. При этом огонь может распространяться.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее пожар произошел в жилом доме в деревне Денисиха в городском округе Егорьевск. Как сообщили в МЧС по Московской области, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Для ликвидации горения привлекли десять единиц техники и 31 человек личного состава.

