В многоэтажке на Сиреневом бульваре произошел пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В квартире многоэтажного дома на востоке Москвы произошло возгорание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На шестом этаже девятиэтажки на Сиреневом бульваре произошло возгорание в квартире. Пожарные прибыли на место и борются с огнем", – рассказал источник.

Он пояснил, что при тушении возгорания из квартиры был спасен один человек.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. В МЧС сообщили о спасении из горевшей квартиры одного человека. Позднее стало известно, что еще один человек при пожаре погиб.