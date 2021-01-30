Два человека пострадали при взрыве канистры с бензином в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два человека пострадали в результате взрыва на балконе 17 этажа жилого дома в подмосковной Балашихе.

Как сообщили Агентству "Москва" в МЧС по области, инцидент произошел по адресу: улица Дмитриева, дом 24.

Предположительно, взорвалась канистра с бензином. Пострадавшие были госпитализированы.

Разрушений и возгорания в результате происшествия не последовало, эвакуация жильцов не проводилась.

Ранее бочка с клеем взорвалась на детской площадке около дома 31 на Рождественской улице на юго-востоке Москвы.