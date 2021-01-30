Очевидцы рассказали о пожаре в промзоне на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24

Очевидцы рассказали Москве 24 о первых минутах пожара на северо-востоке Москвы. Там горит топливозаправщик на территории промышленной зоны.

Очевидец Анастасия рассказала, что в момент одного из взрывов она находилась около окна.

"Оказалось, что горит заправка на Походном проезде. Все это я могу наблюдать из окна. Были сильные хлопки, каждые где-то 5 секунд. Возгорание происходило происходило постоянно все сильнее и сильнее", – поделилась женщина.

"Я живу на Туристской улице, вышла на балкон и увидела черный дым и языки пламени достаточно высокие. Затем последовала серия взрывов", – отметила жительница дома на Туристской улице Юлия. Она добавила, что гореть может ТЭЦ или заправка.

Очевидец Надежда, которая также находилась неподалеку от места ЧП, рассказала, что слышала несколько взрывов, которые продолжались в течение 20–30 минут.

"Дорога перекрыта на Походном (проезде). Валит густой черный дым", – добавила Надежда.

Жительница города Ольга также отметила густой дым и очень сильный запах гари.

"Все что происходит, происходит у меня через окна, через канал. Мне пришлось зарыть окна потому что с открытыми окнами в квартире находиться невозможно", – прокомментировала женщина.

По словам очевидца Виолетты, сильные хлопки, похожие на взрывы газовых баллонов начались около 12:20. "Валит черный дым, движение перекрыто. Много пожарных машин, спасателей", – заключила она.

Уточняется, что пожару специалисты присвоили третий ранг сложности из пяти.

В ГУ МЧС России по столице отметили, что на место тушения вылетели три пожарных вертолета. При этом угроза взрывов сохраняется.

