Аналитик спрогнозировал курс доллара на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оценил возможные колебания курсов иностранных валют на предстоящей неделе. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, плавное ослабление национальной валюты России будет постепенно продолжаться.

"Доллар может вырасти до 71–72 рублей, евро – до уровня 77–79 рублей за единицу", – заявил Деев.

Аналитик напомнил, что давление на рубль окажет сокращение экспорта нефтепродуктов из России в соответствии с эмбарго в Евросоюзе и потолком цен в США. Эти меры синхронно вводятся с 5 февраля.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее предположил, что в России произойдет снижение цен на бензин и дизель. На это повлияет, по словам специалиста, фактор сбыта.



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