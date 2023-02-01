Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин и дизель в России

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал снижение цен на бензин и дизель в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Пикин ожидает снижение цен на внутреннем рынке из-за фактора сбыта.

"Дизель и бензин будут продаваться в России в большей степени до тех пор, пока не найдут альтернативные пути сбыта или что-то не придумают", – сказал эксперт.

По его мнению, может наступить момент, как весной 2022 года. В то время в некоторых регионах России наблюдалось падение цены на бензин примерно на 30%.

"Заводы должны работать, нефть добывается. Мы вынуждены производить то количество, которое производили раньше, либо снижать добычу", – отметил специалист.

Пикин добавил, в случае, если товара станет больше, тогда он подешевеет. После 5 февраля в России может начать падать цена на бензин и дизель, заключил Пикин.

Ранее Сергей Пикин заявил, что введение ценового потолка на российское дизельное топливо не скажется на ситуации, поскольку с 5 февраля поставки нефтепродуктов из РФ в европейские страны будут находиться под эмбарго.

Пикин уверен, что на фоне действующего эмбарго будут созданы методы его обхода. Уже в настоящее время, уточнил он, при экспорте нефти существует возможность прибегать к другим объемам и скидкам.



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