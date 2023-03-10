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Экономика

Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

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Криптобиржа Binance запретила в России проводить сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P). Это касается не только граждан России, но и всех, кто проживает на ее территории.

Запрет связан с принятым ЕС десятым пакетом санкций против РФ. Также запрещен доступ к покупке и продаже рублей гражданам ЕС. Для продолжения работы на криптобирже пользователи могут выбирать другие доступные валюты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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