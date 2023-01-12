Эксперт спрогнозировал резкое падение курса биткоина

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В течение января курс биткоина ожидает резкое падение, показатель может снизиться с 18 до 10 тысяч долларов за единицу, заявил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В январе цены, вероятнее всего, продолжат падение из-за общей негативной ситуации на рынке и могут достигнуть отметки в 10 тысяч долларов за монету", – сказал он.

Быков полагает, что новый период устойчивого роста курса криптовалюты может наступить не раньше 2024 года. По его словам, это обусловлено текущими особенностями цифровой индустрии.

"За последние полгода произошло большое количество событий, оказавших негативное влияние на репутацию цифровых активов", – объяснил аналитик.

В связи с этим, отметил Быков, спрос на криптовалюты остается пониженным также и из-за сложной экономической обстановки в мире. Он пояснил, что от банкротства криптовалютной биржи FTX пострадали крупные участники рынка, поэтому продвижение криптовалюты сегодня выглядит сомнительным делом.

"Для того чтобы негатив сошел на нет, потребуются долгие месяцы", – добавил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российская криптобиржа может появиться в 2023 году. По словам парламентария, она будет доступна как юридическим, так и физическим лицам.

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