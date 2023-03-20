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Экономика

Цена биткоина поднялась на фоне банкротства американских банков

Цена биткоина поднялась на фоне банкротства американских банков

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Криптовалюта поднялась на фоне банкротства американских банков. Например, на бирже Binance за неделю курс биткоина прибавил более 30% и превысил отметку в 27 тысяч долларов за монету.

Стало известно, что аналитики не дают прогнозов цен на нефть. Как пишет издание Bloomberg, несмотря на рост спроса в Китае, велико давление на банковский сектор, поэтому есть опасения по поводу рецессии и ухода инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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