За сутки в России зарегистрировали более 13 тыс случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 13 009 новых случаев COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по по борьбе с распространением инфекции.

Умерли из-за болезни 38 человек. Госпитализация потребовалась 1 403 пациентам, что на 17% меньше, чем 15 марта. Рост количества направлений в медучреждения зафиксирован в 30 субъектах, снижение – в 48.

Выздоровели за минувшие 24 часа 11 360 человек. Это на 19,4% меньше, чем накануне.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал заявления главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в 2023 году.

По мнению врача, пока COVID-19 не является сезонным заболеванием, пандемия будет продолжаться. Однако, считает Болибок, люди смогли побороть вирус не благодаря вакцинации, а за счет мутации инфекции в более легкую форму.

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