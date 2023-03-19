В России могут разработать закон, регламентирующий работу маркетплейсов

В России может появиться специальный закон, регламентирующий работу маркетплейсов. Разрабатывать его будут вместе с бизнесменами, чтобы учесть интересы всех представителей. Такую тему подняли депутаты Госдумы в связи с ситуацией с Wildberries.

Забастовки пунктов выдачи заказов прошли по всей стране, от Дальнего Востока до Кубани. Некоторые точки Wildberries в знак протеста не открылись. Причиной стали новые штрафы для владельцев ПВЗ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.