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Новости

09:15

Экономика

В России могут разработать закон, регламентирующий работу маркетплейсов

В России могут разработать закон, регламентирующий работу маркетплейсов

Wildberries разблокировал ранее закрытые 15 пунктов выдачи заказов

Заблокированные пункты Wildberries возобновят работу 17 марта

Wildberries разблокирует деактивированные пункты выдачи заказов

Новости часа: Wildberries разблокирует 15 пунктов выдачи 17 марта

Заблокированные пункты Wildberries продолжат работу 17 марта

Заблокированные пункты Wildberries возобновят работу 17 марта

Депутаты Госдумы встретились с представителями Wildberries

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

В России может появиться специальный закон, регламентирующий работу маркетплейсов. Разрабатывать его будут вместе с бизнесменами, чтобы учесть интересы всех представителей. Такую тему подняли депутаты Госдумы в связи с ситуацией с Wildberries.

Забастовки пунктов выдачи заказов прошли по всей стране, от Дальнего Востока до Кубани. Некоторые точки Wildberries в знак протеста не открылись. Причиной стали новые штрафы для владельцев ПВЗ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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