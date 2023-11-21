Гендиректор Binance планирует уйти в отставку и признаться в отмывании денег – СМИ

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Гендиректор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао намерен уйти в отставку и признать себя виновным в отмывании денег, уже 21 ноября он должен предстать перед судом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Криптобиржу могут обязать выплатить штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов, уточнили они. По словам источников, глава блокчейн-системы примет такое решение в рамках сделки, которая поможет компании продолжить осуществлять деятельность дальше.

Ранее стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Binance и ее гендиректору. Компания и Чжао обвиняются в операциях с ценными бумагами без необходимой регистрации и введении в заблуждение инвесторов по вопросам надзорных механизмов.

Binance и Чжао заявляли, что американским клиентам запрещается проводить транзакции на бирже, следует из заявления комиссии. Однако в действительности они якобы обходили свои механизмы контроля и тайно позволяли клиентам в США участвовать в торгах.

Binance с 15 ноября перестала обслуживать рублевые депозиты в России. Пользователи смогут выводить рубли со счетов до 31 января 2024 года. Чтобы это сделать, следует воспользоваться партнерской площадкой CommEX или конвертировать деньги в криптовалюту.

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