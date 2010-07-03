В Зеленограде пьяный мужчина разбился насмерть, упав с балкона

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Зеленограде человек упал с балкона и разбился насмерть. Сообщается, что мужчина был пьян. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета столицы Юлия Иванова.

"Вечером 2 июля вблизи жилого дома обнаружено тело мужчины 1981 года рождения с повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка", – сообщается в ведомстве.

По данным предварительного расследования известно, что пьяный мужчина случайно перевалился за перила. Родственники не успели ему помочь.