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04:39

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

за рубежом суды

04:39

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Фото: vk.com/alextimemakeev

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за умышленное убийство местного жителя.

Как сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо, гражданин России также должен будет заплатить около 21 тысячи долларов в виде компенсации.

В посольстве РФ в Мексике РИА Новости заявили, что в ходе процесса над Макеевым его основные права были соблюдены.

19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением.

В результате произошла драка, в котороый был убит 20-летний мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму. С тех пор он находился в тюрьме.

Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин оскорблял мексиканцев, в том числе женщин и детей.

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