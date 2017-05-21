Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2017, 09:20

Происшествия

Мексиканцы потребовали депортировать избитого россиянина

Жители Мексики требуют от властей страны депортировать россиянина Алексея Макеева. Петиция с соответствующим требованием размещена на платформе Change.org.

Свои подписи под петицией уже оставили более 7,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что россиянин Алексей Макеев, раненный в мексиканском Канкуне, нападал на туристов из России.

Инцидент произошел из-за поведения Макеева, который без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. Свои действия он записывал на видео и выкладывал их в сеть. Сейчас россиянин находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он парализован и погружен в искусственную кому.

нападения Мексика депортация Канкун жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика