30 мая 2017, 08:10

Происшествия

Избитому в Мексике россиянину предъявили официальное обвинение в убийстве

Фото: ТАСС/Zuma/Adolphe Pierre-Louis

Россиянину Алексею Макееву, избитому несколько дней назад в мексиканском городе Канкун, предъявили официальное обвинение в убийстве. После выписки из больницы его доставили в прокуратуру штата Кинтана-Роо, сообщает ТАСС.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрия Болбота, Макеева обвиняют в предумышленном убийстве гражданина Мексики. До тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения, Макеев будет находиться в центре социальной адаптации.

Ожидается, что приговор огласят не ранее, чем через три месяца. Сам Макеев отказывается от содействия посольства в этом деле и не намерен возвращаться в Россию.

Макеев родился в Электростали и является гражданином РФ. В Мексике мужчина получил вид на жительство как беженец.

19 мая недовольные поведением россиянина местные жители окружили его дом. Словесный конфликт перерос в драку. Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

Инцидент произошел из-за поведения Макеева, который без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. Свои действия он записывал на видео и выкладывал их в сеть.

