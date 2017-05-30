Избитому в Мексике россиянину предъявили официальное обвинение в убийстве

Фото: ТАСС/Zuma/Adolphe Pierre-Louis

Россиянину Алексею Макееву, избитому несколько дней назад в мексиканском городе Канкун, предъявили официальное обвинение в убийстве. После выписки из больницы его доставили в прокуратуру штата Кинтана-Роо, сообщает ТАСС.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрия Болбота, Макеева обвиняют в предумышленном убийстве гражданина Мексики. До тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения, Макеев будет находиться в центре социальной адаптации.

Ожидается, что приговор огласят не ранее, чем через три месяца. Сам Макеев отказывается от содействия посольства в этом деле и не намерен возвращаться в Россию.