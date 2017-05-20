Раненный в Канкуне россиянин ранее нападал на туристов из РФ

Фото: Zuma/Adolphe Pierre Louis/ТАСС

Россиянин Алексей Макеев, раненный в мексиканском Канкуне, нападал на туристов из России. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на российского консула Дмитрия Болбота.

"В своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике. Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян. Тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", – сказал Болбот.

Он добавил, что Макеев родился в Электростали и является гражданином РФ. В Мексике мужчина получил вид на жительство как беженец.

Инцидент произошел из-за поведения Макеева, который без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. Свои действия он записывал на видео и выкладывал их в сеть.