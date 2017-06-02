Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 июня 2017, 10:13

В мире

Россиянина Алексея Макеева отправили в мексиканскую тюрьму

Фото: ТАСС/Zuma/Adolphe Pierre-Louis

Суд мексиканского города Канкун отправил на полтора года в тюрьму россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в убийстве, передает РИА Новости.

Заключение под стражу временное – суд начнет собирать материалы, а затем начнется непосредственно процесс. Всего россиянину грозит от 25 до 50 лет.

Алексей Макеев родился в Электростали и является гражданином РФ. На родине он "прославился" оскорблениями и угрозами в адрес прохожих, которые он снимал на видео, но когда на него обратили внимание правоохранительные органы, он уехал в Мексику, где получил вид на жительство.

В Канкуне Макеев продолжил провоцировать местных жителей, но 19 мая этого года недовольные поведением россиянина мексиканцы окружили его дом. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой был убит один из жителей города. Сам Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

Мексика тюрьмы жизнь в мире

Главное

