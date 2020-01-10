Россиянка подозревается в избиении врачей за самолюбование в зеркале

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жительница Улан-Удэ подозревается в избиении прибывших по вызову врачей скорой помощи, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе. Женщина вызвала медиков на дом, поскольку в помощи нуждался ее муж.

Однако ей не понравилось поведение приехавших к ней фельдшеров, и, по версии правоохранителей, хозяйка квартиры ударила одну из них в лицо, а вторую – в живот.

В момент нападения врач успела нажать переносную кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали буйную женщину.

Уже в отделении полиции свое поведение бурятка объяснила тем, что ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене.

Ранее толпа подростков избила полицейских под Мурманском. Правоохранители сделали замечание за распитие алкоголя на крыльце здания, после чего недовольная молодежь накинулась на сотрудников.