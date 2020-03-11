Контролер в московском метро впала в кому из-за толкнувшего ее пассажира

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В московском метро контролер впала в кому после того, как ее толкнул один из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 марта на станции метро "Теплый Стан". Собеседник агентства рассказал, что контролер задержала 18-летнего мужчину во время того, как он пытался пройти через турникет без билета.

Нарушитель толкнул женщину, после чего она упала и ударилась головой. Ее госпитализировали в состоянии комы. Дежуривший на станции полицейский задержал безбилетника, им оказался приезжий из Кавказа.

В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту случившегося. Выясняются обстоятельства инцидента.

В прошлом году безбилетный пассажир избил контролера в автобусе на северо-западе Москвы. Мужчину 35 лет доставили в больницу с переломом носа и ссадинами на лице. Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

