В Москве задержан безбилетник за избиение контролера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безбилетный пассажир избил контролера в автобусе. Это произошло на северо-западе Москвы. Подозреваемого уже задержали.

Мужчину 35 лет доставили в больницу с переломом носа и ссадинами на лице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление информации и общественных связей столичного управления МВД.

"Было установлено, что в результате конфликта пассажир автобуса нанес контролеру транспортной компании телесные повреждения. Сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого на Химкинском бульваре. Молодой человек не оплатил проезд в автобусе и при попытке контролера составить административный протокол ударил его", – сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В январе этого года в ТиНАО двое безработных избили до смерти контролера магазина. ЧП произошло в магазине на Маломосковской улице.