В ТиНАО двое безработных до смерти избили контролера магазина

В ТиНАО двое безработных избили до смерти контролера магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в магазине на Маломосковской улице, дом 27 в новогоднюю ночь, однако известно о нем стало только сегодня. Двое мужчин избили контролера торгового зала продуктового магазина, который скончался от полученных травм. Оба нападавших были задержаны на улице Декабристов на севере Москвы.
Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (пункт 4 статьи 111 УК РФ).
В середине декабря мужчину забили насмерть на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.