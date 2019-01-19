В ТиНАО двое безработных до смерти избили контролера магазина

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

В ТиНАО двое безработных избили до смерти контролера магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в магазине на Маломосковской улице, дом 27 в новогоднюю ночь, однако известно о нем стало только сегодня. Двое мужчин избили контролера торгового зала продуктового магазина, который скончался от полученных травм. Оба нападавших были задержаны на улице Декабристов на севере Москвы.

Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (пункт 4 статьи 111 УК РФ).

В середине декабря мужчину забили насмерть на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке.