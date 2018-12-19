Мужчину избили до смерти в магазине в Ивантеевке

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Мужчину забили насмерть на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 16 декабря. Между двумя посетителями случился конфликт, один мужчина ударил другого в лицо. Другой упал, но первый продолжил бить его ногами.

Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.