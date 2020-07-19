В Подмосковье ребенка госпитализировали после истязания сожителем матери – ГУ МВД

13:52
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Двухлетний ребенок госпитализирован в подмосковном Дмитрове после истязания сожителем его матери, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяну Петрову.
"В отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказала Петрова. Добавив, что мальчика госпитализировали.
По подозрению в истязании своего малолетнего пасынка задержали 22-летнего молодого человека.
По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка руками по всему телу и лицу. На допросе подозреваемый сообщил, что бил ребенка из-за неприязненного отношения.
15 июля сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязании ребенка. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что в январе 2020 года мужчина 1981 года рождения, проживающий в квартире на юге Москвы с супругой и тремя ее малолетними детьми от предыдущего брака, причинил мальчику 2014 года рождения физические и психические страдания.
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