В Подмосковье ребенка госпитализировали после истязания сожителем матери – ГУ МВД

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Двухлетний ребенок госпитализирован в подмосковном Дмитрове после истязания сожителем его матери, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяну Петрову.

"В отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказала Петрова. Добавив, что мальчика госпитализировали.

По подозрению в истязании своего малолетнего пасынка задержали 22-летнего молодого человека.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка руками по всему телу и лицу. На допросе подозреваемый сообщил, что бил ребенка из-за неприязненного отношения.

15 июля сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязании ребенка. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что в январе 2020 года мужчина 1981 года рождения, проживающий в квартире на юге Москвы с супругой и тремя ее малолетними детьми от предыдущего брака, причинил мальчику 2014 года рождения физические и психические страдания.