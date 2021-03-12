Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве Япончика

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении трех обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 222 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Иваньков был убит 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошёвском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

В мае прошлого года в столице был арестован Джамбул Джанашия, который является одним из обвиняемых в причастности к убийству Вячеслава Иванькова.

Ранее следователи вычислили второго участника убийства Япончика. Это Каха Газзаев, который ранее был судим за другие преступления и с 2017 года находится в колонии. Следователи полагают, что именно он передал убийце винтовку.

Третий предполагаемый соучастник убийства – Муртази Шадания. Басманный суд отправил его под арест в феврале.

Также суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика Илью Симонию.

