Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве Япончика

10:38
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении трех обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 222 УК РФ)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Иваньков был убит 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошёвском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.
В мае прошлого года в столице был арестован Джамбул Джанашия, который является одним из обвиняемых в причастности к убийству Вячеслава Иванькова.
Ранее следователи вычислили второго участника убийства Япончика. Это Каха Газзаев, который ранее был судим за другие преступления и с 2017 года находится в колонии. Следователи полагают, что именно он передал убийце винтовку.
Третий предполагаемый соучастник убийства – Муртази Шадания. Басманный суд отправил его под арест в феврале.
Также суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика Илью Симонию.
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