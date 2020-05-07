В Москве арестован еще один обвиняемый по делу об убийстве Япончика

Фото: предоставлено пресс-службой суда

В Москве арестован еще один обвиняемый в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик. Решением Басманного суда Джамбул Джанашия будет находиться в СИЗО до 6 июня, сообщает ТАСС.

Джанашии предъявлено обвинение по статьям "Убийство группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконное хранение и ношение оружия".

Иваньков был убит 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

Ранее следователи вычислили второго участника убийства Япончика. Это Каха Газзаев, который ранее был судим за другие преступления и с 2017 года находится в колонии. Следователи полагают, что именно он передал убийце винтовку.

Третий предполагаемый соучастник убийства – Муртази Шадания. Басманый суд отправил его под арест в феврале.

Также суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика Илью Симонию. В отношении него вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Симония объявлен в международный розыск.