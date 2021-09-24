Полицейские задержали подозреваемого в попытке угона мотоцикла в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в центре столицы мужчину по подозрению в угоне мотоцикла марки Harley-Davidson стоимостью более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, инцидент произошел в Костомаровском переулке. Злоумышленник снял с подножки мотоцикл и покатил его в сторону.

"Не справившись, мужчина уронил транспортное средство. Владелец транспортного средства увидел из окна офиса происходящее и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в совершении преступления подозревается 32-летний житель Московской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на Минском шоссе мужчину, который угнал автомобиль ДПС в центре Москвы. Согласно полицейской информации, неизвестный мужчина воспользовался тем, что служебный автомобиль не был заперт и угнал его, направив в сторону МКАД.

