Полицейские задержали подозреваемого в попытке угона мотоцикла в центре столицы

07:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали в центре столицы мужчину по подозрению в угоне мотоцикла марки Harley-Davidson стоимостью более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как уточняется, инцидент произошел в Костомаровском переулке. Злоумышленник снял с подножки мотоцикл и покатил его в сторону.
"Не справившись, мужчина уронил транспортное средство. Владелец транспортного средства увидел из окна офиса происходящее и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в совершении преступления подозревается 32-летний житель Московской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на Минском шоссе мужчину, который угнал автомобиль ДПС в центре Москвы. Согласно полицейской информации, неизвестный мужчина воспользовался тем, что служебный автомобиль не был заперт и угнал его, направив в сторону МКАД.
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