Неизвестный в центре Москвы угнал внедорожник с 2,1 млн рублей в салоне

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Полиция начала проверку поступившей информации об угоне в Красносельском районе столицы внедорожника Mitsubishi Pajero, в салоне которого владелец оставил 2,1 миллиона рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступили сведения об угоне автомобиля Mitsubishi Pajero на улице Каланчевской у дома 49. В машине в этот момент находились денежные средства на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что охранник Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря угнал кроссовер, принадлежащий обители. Приблизительная стоимость угнанного Nissan Pathfinder – 2,4 миллиона рублей.