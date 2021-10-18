"Московский патруль": СК накрыл подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации

Подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации от коронавируса накрыли сотрудники Следственного комитета в подмосковной Электростали.

Оперативники пришли с обыском в один из частных домов, в котором обустроили себе рабочее место злоумышленники. Роль импровизированного офиса выполняло помещение, заваленное стройматериалами, инструментами и мебелью. Большинство участников преступной схемы искали потенциальных клиентов в Интернете, а их помощники имели доступ к системам госучета, куда вносили ложные сведения о сделанной прививке.

Клиентам на руки выдавали фиктивные документы. По данным следствия, запрещенными услугами воспользовались не меньше шестидесяти человек. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.