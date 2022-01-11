Инфекционист перечислил симптомы штамма "Омикрон" у детей

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Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что штамм "Омикрон" у детей сложно отличить от обычной вирусной инфекции.

По словам специалиста, у ребенка может наблюдаться насморк, осиплость, боль в горле, кашель, расстройство стула.





Евгений Тимаков врач-педиатр, инфекционист Может быть и конъюнктивит, покраснение глаз, головные боли, температура – в принципе все то же самое, что и при обычном вирусе.

Иногда коронавирус у детей может протекать бессимптомно или при наличии одного только насморка, продолжает Тимаков. Поэтому инфекционист советует при любом недомогании вызывать врача.

"Неизвестно, как ребенок будет переносить данное заболевание. Клиническая картина весьма разнообразна. Заболевание может протекать в легкой форме, а может и с длительной высокой температурой, давать осложнения вплоть до пневмонии и более серьезные вещи", – говорит педиатр.





Евгений Тимаков врач-педиатр, инфекционист У детей не исключено формирование постковидного синдрома со стороны центральной нервной системы, со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.