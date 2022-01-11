Инфекционист перечислил симптомы штамма "Омикрон" у детей

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Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что штамм "Омикрон" у детей сложно отличить от обычной вирусной инфекции.
По словам специалиста, у ребенка может наблюдаться насморк, осиплость, боль в горле, кашель, расстройство стула.
Иногда коронавирус у детей может протекать бессимптомно или при наличии одного только насморка, продолжает Тимаков. Поэтому инфекционист советует при любом недомогании вызывать врача.
"Неизвестно, как ребенок будет переносить данное заболевание. Клиническая картина весьма разнообразна. Заболевание может протекать в легкой форме, а может и с длительной высокой температурой, давать осложнения вплоть до пневмонии и более серьезные вещи", – говорит педиатр.
Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.
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