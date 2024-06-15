Жилой комплекс по реновации построят на улице Бутлерова

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В районе Коньково на улице Бутлерова в 2025 году появится жилой комплекс, который строится по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новый жилой комплекс из четырех корпусов возводят по индивидуальному проекту. По задумке архитекторов все корпуса разделят на две секции переменной этажности. В настоящее время идет возведение наземной части зданий", – приводит слова главы Депстроя портал мэра и правительства столицы.

Загрутдинова обратил внимание, что за счет такого дизайна фасадов жилой комплекс органично впишется в окружающую застройку, не затерявшись при этом на фоне общей архитектуры.

Он также отметил, что наружная часть зданий будет вентилируемой. Фасады планируется облицевать фиброцементными панелями белого цвета и бетонной плиткой бежевого оттенка. На них будут установлены металлические корзины для кондиционеров. Входные группы декораторы украсят витражным остеклением.

В корпусах ЖК создадут 560 квартир. При этом 344 из них будут однокомнатными, еще 164 – двухкомнатными, а 52 – трехкомнатными.

Еще четыре квартиры планируется оборудовать для маломобильных жителей. В них будут расширены коридоры и дверные проемы, а также установлена специальная сантехника.

Глава Депстроя подчеркнул, что готовая улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

Первые этажи здания станут нежилыми. На них будут расположены вестибюли, лифтовые холлы, а также помещения для хранения уборочного инвентаря. Там же установят почтовые ящики и отведут место под технические помещения.

Жители дома смогут пользоваться современными лифтами, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Также во всех корпусах будут установлены системы охраны входа в здание, а также оповещения и управления эвакуацией в случае пожара. В жилом комплексе установят видеонаблюдение, здания оснастят пожарной сигнализацией.

Входы, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут соответствовать уровню поверхности земли. Это позволит родителям с колясками и маломобильным жителям дома зайти в подъезд самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. У входных групп также положат плитку с шероховатой поверхностью, которая будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовая территория будет благоустроена. На ней высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники. Возле ЖК появится пространство для занятий спортом, зона отдыха и детская площадка с безопасным резиновым покрытием.

Ранее Загрутдинов рассказал, что жилой дом по программе реновации на Тайнинской улице в Москве достоят в 2025 году. Он уточнил, что в настоящее время на строительной площадке устраивают фундаментную плиту и возводят монолитные конструкции цокольного этажа дома.