Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве после 12:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь начнется в Москве 17 июня после 12:00. По прогнозу синоптиков, ливень закончится только в конце дня, передает городское хозяйство столицы в своем телеграм-канале.

В горхозяйстве подчеркнули, что непогода может сопровождаться грозой и градом. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам и гостям столицы рекомендовано быть предельно внимательными на улице. Также горожан призвали не укрываться от дождя под деревьями и не парковать свои автомобили недалеко от них.

По данным специалистов, всего за прошедшую ночь в ряде районов города выпало более 30% месячной нормы осадков.

Ранее Дептранс Москвы рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах в связи с прогнозируемым дождем. В ведомстве также обратили внимание, что вечером локальные затруднения в движении транспорта могут возникнуть в центре столицы, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.