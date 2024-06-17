17 июня, 08:19Город
Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве после 12:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сильный дождь начнется в Москве 17 июня после 12:00. По прогнозу синоптиков, ливень закончится только в конце дня, передает городское хозяйство столицы в своем телеграм-канале.
В горхозяйстве подчеркнули, что непогода может сопровождаться грозой и градом. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам и гостям столицы рекомендовано быть предельно внимательными на улице. Также горожан призвали не укрываться от дождя под деревьями и не парковать свои автомобили недалеко от них.
По данным специалистов, всего за прошедшую ночь в ряде районов города выпало более 30% месячной нормы осадков.
Ранее Дептранс Москвы рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах в связи с прогнозируемым дождем. В ведомстве также обратили внимание, что вечером локальные затруднения в движении транспорта могут возникнуть в центре столицы, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.
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