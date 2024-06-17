Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем и местами грозой ожидается в Москве в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов. При этом в Подмосковье ожидается от 23 до 28 градусов. Также в области возможен град.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве может опуститься до 17 градусов, по области – до 14 градусов.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что погода минувшего мая положительно отразилась на качестве воздуха в Москве.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на текущей неделе в Москву вернется жара. В частности, по словам синоптика, воздух в столице может прогреться до 29 градусов.