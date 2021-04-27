В Центре Гамалеи рассказали о стадиях очистки "Спутника V"

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, это удорожает производство, однако дает невероятную чистоту препарата, заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятной чистоты нашего продукта", – приводит слова Логунова РИА Новости.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ходе открытого заседания не разрешило импорт и использование в стране препарата "Спутник V".

Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус пояснил, что один из критических моментов – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.

Делегация бразильского регулятора находилась в России с 17 по 23 апреля. Специалисты знакомилась с деятельностью предприятий – изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе.